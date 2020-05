Deputadas reclamam de machismo na Aleam após Wilker chamá-las de ‘Marias do Bairro’

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - A sessão desta quarta-feira (13) da Assembleia Legislativa do Amazonas registrou uma forte confusão entre as deputadas Joana Darc e Alessandra Campelo contra o deputado Wilker Barreto. Elas reclamam de machismo do parlamentar ao chamá-las de “Marias do Bairro”.

Wilker estava com a palavra e começou a ser interrompido por Alessandra e Joana, quando disse: “Presidente, estou com a palavra? Porque aqui está virando feira. Marias dos bairros não deixam a gente falar, não deixa a gente falar”, disparou.

Logo após isto, Alessandra disse que o colega faltou com o respeito em chamar Joana Darc de Maria do Bairro e pediu para que ele retirasse a ofensa. Joana começou a acusar Wilker de machismo e uma discussão generalizada se formou até que o sinal da live foi interrompido. Veja no vídeo a partir dos 7 minutos.