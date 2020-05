Deputada quer retorno de ao menos uma sessão presencial por semana na Aleam

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM - Um requerimento apresentado pela deputada Alessandra Campêlo (MDB) pede o retorno de pelo menos um dia de sessão plenária presencial na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), seguindo todos os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), como distanciamento e sanitização.

“O policial pode trabalhar, o médico enfermeiro pode trabalhar, porque o deputado não pode?”, ponderou a parlamentar.

Alessandra alegou que com demandas importantes, como o processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador, e a possível instalação da CPI da Saúde, a presença dos parlamentares é necessária na sede do Legislativo Estadual.

Por conta da pandemia, a Aleam está com as atividades presenciais suspensas e as sessões estão sendo realizadas de forma virtual três vezes por semana.