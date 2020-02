Demonstrando união, PT do Amazonas realiza homenagem aos 40 anos do partido

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realizou sessão especial em homenagem aos 40 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). A sessão, realizada nesta segunda-feira (10), foi proposta pelo deputado Sinésio Campos (PT). No entendimento do parlamentar, em todo o país as lideranças petistas estão trabalhando o fortalecimento do partido visando as próximas eleições.

“Vamos continuar o PT origem, mas com o horizonte à modernidade, com respeito ao pensamento dos fundadores e dos novos militantes. Somos dois milhões de filiados no Brasil e 20 mil no Amazonas. Todos são sabedores do bem que o governo do PT fez pela sociedade, sobretudo o respeito às minorias”, comentou Sinésio.

A sessão teve a participação do deputado federal José Ricardo, do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/AM) e do Diretório Municipal, Waldemir Santana, membros da Executiva Nacional do PT, Jéssica Italoema, presidente do Grupo de Mulheres, Miraselma Souza, vereadores Sheyla Moreira (Itacoatiara) e Luiz Félix (Iranduba), os ex-parlamentares João Pedro Gonçalves, Sebastião Nunes e Waldemir José, e de militantes.