CPI da Saúde pede à Justiça afastamento do procurador da Suhab

Anjos e demônios

Manaus/AM - O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Péricles Nascimento (PSL), pediu à Justiça, na última segunda-feira (29), a concessão de medida cautelar para determinar o afastamento urgente de João Paulo dos Santos do cargo de procurador da Secretaria de Estado de Habitação (Suhab). O gestor é ex-secretário adjunto da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) e foi quem autorizou o fechamento da compra de respiradores superfaturados realizada pelo Governo junto a uma loja de vinhos.

Segundo o presidente da CPI, João Paulo apresentou inúmeras controvérsias em seu depoimento realizado na última sexta-feira (26), portanto é necessário seu afastamento para que seja evitada possíveis irregularidades na Suhab. O pedido está na 3ª Vara de Fazenda Pública, tendo como relatora a juíza Etelvina Lobo Braga.

João Paulo dos Santos foi preso nesta terça-feira (30), no âmbito da Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, acusado de praticar as mesmas irregularidades que estavam sendo apuradas na CPI da Saúde.

Veja o documento com o pedido de afastamento: