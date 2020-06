CPI da Saúde marca depoimentos do ex-titular da Susam e de sócio da loja de vinhos

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, e o sócio-proprietário da FJAP, Fábio José Antunes Passos, devem depor nos próximos dias na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Nesta terça (16) e quarta-feira (17), os depoimentos devem ser colhidos e também de ex-servidores da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam).

O foco das sessões será a compra de respiradores supostamente superfaturados realizados pela Susam, junto a FJAP, loja de vinhos, autorizada por Rodrigo Tobias. O presidente da CPI, deputado Péricles Nascimento, disse que os depoimentos estão sendo decisivos para avanço das investigações.

“Até o momento, todos os depoimentos que colhemos foram decisivos para que chegássemos a descobertas sobre a compra dos respiradores, tanto que verificamos fraudes na escolha da empresa responsável pela disponibilização do equipamento à Susam”, declarou Péricles.

Fábio Passos, sócio da loja de vinhos será ouvido nesta terça e Rodrigo Tobias na quarta-feira.