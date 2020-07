CPI da Saúde faz inspeção surpresa no Hospital Nilton Lins

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Manaus/AM - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) realizou, na manhã deste sábado (4), inspeção surpresa ao Hospital de Campanha da Nilton Lins, referência no tratamento ao Covid-19 no Amazonas. A visita técnica à unidade hospitalar teve como objetivo, de acordo com os membros titulares da comissão, obter informações sobre pacientes internados e, principalmente, a respeito do cumprimento de contrato por empresas prestadoras de serviço.

“Estivemos hoje no hospital Nilton Lins e solicitamos da diretoria da unidade uma planilha com todos os dados referentes à prestação de serviços de todas as empresas contratadas para atuar naquela unidade durante o período de pandemias. Atualmente eles possuem apenas oito pacientes, sendo três indígenas e cinco não-indígenas internados. A comissão aguardará então todos as informações para que possa de fato comprovar que todos os serviços previstos foram cumpridos dentro do prazo determinado e merecem de fato os valores de pagamentos acordados”, afirmou o presidente da CPI, deputado estadual Delegado Péricles (PSL).

Foto: José Zamith

Ainda na última semana, a comissão parlamentar de inquérito intensificou as investigações no que diz respeito aos processos indenizatórios mantidos pelo Governo do Estado durante a pandemia no Amazonas.