Conselhos Regionais de Economia e Administração pedem impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - Os presidentes dos Conselhos Regionais de Economia (Corecon-AM) e de Administração (CRA-AM), entraram com mais um pedido de impeachment contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o vice-governador, Carlos Almeida Filho. O documento assinado por Francisco Mourão Júnior, presidente do Corecon e por, Inácio Guedes Borges, foi protocolado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na terça-feira (28).

O documento cita que a gestão do atual governo comandado por Wilson e Carlos é "temerária" em relação ao controle dos gastos públicos e cita a prática de crimes de improbidade administrativa e de prevaricação, principalmente na área da saúde.

Veja o documento completo: