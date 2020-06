Cientistas dizem na Aleam que relaxar isolamento social agora é perigoso

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - A pesquisadora Maria Luíza Garnelo, da Fiocruz, citou uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e diz que o isolamento social no Amazonas nunca chegou ao nível ideal - de 70% da população. Conforme o estudo, estaria em 12,7% em meados de maio.

Ela também ressalta que a situação, no interior do Amazonas, é muito perigosa, uma vez que está em 57% dos casos no Amazonas, sem que, diz a cientista, exista a estrutura de saúde montada na capital.

Luíza também chamou a atenção para os dados vindos do interior que, afirma, espelham a situação nas sedes municipais.

Professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Luiz Fernando diz que as medidas de relaxamento social já colocadas em prática pelo governo do Amazonas estão equivocadas.

Para o docente da Ufam, um dos principais critérios usados pelo governo estadual, a redução do número de óbitos em Manaus, não tem sustentação científica. Luiz Fernando diz que a comunidade científica não foi ouvida, mas também reconhece que a ampliação no número de leitos disponíveis e a experiência obtida pelos profissionais de saúde se reflete no menor número de mortes pela covid-19 em Manaus.