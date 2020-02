Assembleia abre ano legislativo nesta terça-feira com foco na população

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) retoma os trabalhos da 19ª Legislatura, nesta terça-feira (4), às 10h, no plenário Ruy Araújo. A Sessão Solene será conduzida pelo presidente da Casa, Josué Neto.

“O objetivo é que mantenhamos o ritmo do trabalho, diálogo e debates que estejam na direção da defesa e garantia dos direitos dos cidadãos de bem”, ressaltou o presidente.

Ele adiantou que em questões gerais, o Parlamento Estadual vai trabalhar para destravar leis - principalmente ambientais - a fim de "criar um ambiente favorável ao crescimento econômico" na mesma linha que vem sendo adotada no Congresso. "Precisamos dar celeridade as adequações de leis estaduais com as federais e garantir um ambiente jurídico que favoreça a geração de empregos no nosso Estado", disse Josué.

Entre as atividades previstas para o dia está a leitura da mensagem governamental, que deve ser feita pelo chefe do Executivo. Estarão presentes os deputados estaduais, representantes do Governo e demais autoridades do Estado.

Já na quarta-feira (5) acontecerá a 1ª Sessão Plenária de 2020 onde os deputados retomarão as atividades normais de Plenário, com discursos e debates.

Vale lembrar, que o credenciamento para a cobertura do início dos trabalhos legislativos de 2020, encerrou nesta segunda (3) às 12h.

Foco

Por se tratar de ano eleitoral, Josué Neto determinou alguns cuidados e prioridades para o período, como a manutenção do ritmo de trabalho nas Sessões plenárias e observância da legislação eleitoral.

Projetos

Josué lembrou que a Assembleia encerrou os trabalhos de 2019 sem projetos pendentes de votação. Em Sessão histórica, no dia 19 de dezembro, por exemplo, foram analisados 111 projetos, entre eles o da Lei Orçamentária Anual (LOA 2020).

Expectativas

Terceiro secretário da Mesa Diretora da Casa, o deputado Fausto Júnior (PV) disse que o Parlamento começa o ano legislativo com grandes expectativas para apresentação de projetos em benefício do povo do Amazonas. “Será um ano de desafios e de muito trabalho. Os deputados devem ouvir as necessidades da população e buscar as melhorias que a sociedade precisa. É nossa obrigação honrar o voto das pessoas que confiaram em nós”, afirmou.

Na avaliação do presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel (PL), a Sessão Legislativa que se inicia será cheia de atividades e terá uma pauta extensa. “Muitos assuntos serão discutidos e debatidos nas Comissões, dentro do Plenário e, com certeza, matérias de relevância que irão atender o povo do Amazonas”, destacou o parlamentar.

Ouvidor da Aleam, o deputado Felipe Souza (Patriota) espera que o ano 2020 seja bem melhor que 2019 no que diz respeito à produção legislativa. “Que a Assembleia Legislativa seja bastante produtiva e que possamos dar retorno à população, apresentar bons projetos e ter uma atuação bastante dinâmica e atuante, inclusive fiscalizando as ações do Governo do Estado, visando o bem-estar da população do nosso Estado”, declarou.

Transmissão ao vivo

A Sessão Solene terá transmissão ao vivo nos perfis da Assembleia Legislativa no Twitter, Facebook e Youtube, além da TV ALE no canal 55.3 e 6 na Net Digital.