AO VIVO: Aleam debate a redução dos impostos sobre o combustível; Assista

Manaus/Am - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou no plenário Ruy Araújo nesta quarta-feira (19), Audiência Pública para debater a possibilidade de redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente sobre os combustíveis no estado.

A realização da Audiência obedece ao requerimento n.° 451/2020, assinado pelo presidente da Casa, Josué Neto, em conjunto com os deputados Abdala Fraxe (Podemos) e Dermilson Chagas (sem partido).