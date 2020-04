Alerta sobre possíveis inconsistências no CadÚnico é feito no Amazonas

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - Na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) há preocupação sobre possíveis irregularidades no repasse do benefício emergencial do Programa Apoio Cidadão, do Governo do Amazonas, criado para dar assistência à população mais vulnerável durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19), onde o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) falou sobre o tema no último dia 20.

O parlamentar fez apelo aos prefeitos dos municípios do interior para que sejam checadas, com maior rigidez, possíveis inconsistências no Cadastro Único (CAD), usado pelo Governo Federal, estados e municípios para conceder benefícios às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Tenho recebido muitas denúncias de que há pessoas que não precisam do benefício e estão com seu nome na lista do auxílio. Portanto, estou apelando aos prefeitos e também à Associação dos Municípios, para que possam orientar as secretarias responsáveis, no sentido de que essa lista reflita a realidade sócio-econômica das pessoas” afirmou.

De acordo com Álvaro Campelo, cabe aos municípios a responsabilidade de atualizar seus bancos de dados com informações devidamente apuradas para que possíveis inconsistências e irregularidades sejam combatidas. “Os municípios têm total autonomia para realizar essa análise e filtrar para que somente as pessoas que necessitam, recebam esse benefício do Governo do Estado,” garantiu o deputado.

Beneficio

O valor de R$ 200 será disponibilizado para famílias em situação de vulnerabilidade social, pelo período de três meses, e é destinado à compra de itens de primeira necessidade. Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 30 milhões em recursos próprios na ação, que beneficiará 50 mil famílias na capital e no interior.