Aleam retoma sessões presenciais na próxima semana

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), informou que, a partir da próxima terça-feira (7), serão realizadas reuniões plenárias em regime híbrido, com deputados presentes ao Plenário Ruy Araújo, e os demais parlamentares que forem do grupo de risco ou optarem em não retornar de maneira presencial às sessões, poderão continuar participando dos debates por meio da internet.

O presidente lembrou que, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, foi preciso suspender as atividades presenciais e, no retorno, serão obedecidas rigidamente as regras de higiene e proteção estabelecidas pelos órgãos oficiais de saúde.

Josué Neto comentou também sobre a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 (LDO-2021) cujo prazo para apresentação de emendas parlamentares terminou na terça-feira (30) e agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos da Aleam (CAE) para receber parecer sobre as emendas. E ainda sobre o Projeto de Lei que trata da extinção de cargos efetivos na Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Aleam (CCJR). Ambos os PLs foram enviados pelo governo e devem ser submetidos ao Plenário entre os dias 10 e 15 de julho, informou o presidente.