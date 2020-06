Aleam mantém ‘home office’ e sessões virtuais nas próximas semanas

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM - A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) decidiu que as atividades presenciais em sua sede e prédios anexos continuarão suspensas e será mantido o chamado “home Office”, em que deputados e servidores desempenham suas atividades por meio virtual.

“Essa foi uma decisão baseada nas demais instituições e Poderes do nosso Estado que também mantiveram suas atividades suspensas. Teremos na próxima segunda-feira (8) uma Audiência Pública para ouvir a comunidade científica sobre o retorno das atividades presenciais durante a pandemia no Amazonas e os riscos que envolvem essa decisão. É uma responsabilidade muito grande tomar uma atitude tão importante. Nossa decisão é exemplo para a sociedade em todas as áreas. Temos responsabilidade com o que é mais importante para as pessoas, que é a saúde e a vida”, declarou o presidente da Aleam, Josué Neto (PRTB).

Para o diretor de Saúde da Casa, médico Arnoldo Andrade, o distanciamento social é a melhor medida para diminuir o risco de novas infecções. “É preciso obedecer normas de distanciamento, isolamento e quarentena estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e órgãos estaduais e municipais”, analisou Arnoldo Andrade.

A vice-presidente da Assembleia, Alessandra Campêlo (MDB), acredita que há condições técnicas de voltar de forma híbrida, como muitas Assembleias estão fazendo, com parte dos deputados em plenário e número reduzido de servidores, para voltar à normalidade de acordo com as medidas sanitárias estabelecidas no momento. “Eu mesma tenho ido à Assembleia com no máximo quatro servidores no gabinete por horário. Acredito que quando temos os gabinetes funcionando, o trabalho rende mais porque se tem acesso à tecnologia e ao sistema, ao material necessário. Portanto, acredito que devemos voltar de forma híbrida. Pessoas do grupo de risco devem continuar em casa, bem como aqueles que ainda não se sentem seguros, e com número reduzido de servidores, trabalhando de forma segura e reduzida. Dessa forma, creio ser possível, sim, ir retomando”, afirmou Alessandra Campêlo.

A Assembleia Legislativa adaptou-se rapidamente ao momento imposto pela pandemia e transferiu todas as suas reuniões plenárias para as transmissões ao vivo pelas suas redes sociais, além das reuniões das Comissões Técnicas que acontecem normalmente. Seus funcionários estão em casa trabalhando remotamente, apenas as diretorias de Saúde e Assistência Social continuam a funcionar, para auxiliar os funcionários e dependentes em caso de infecção pelo novo coronavírus ou morte.

Para diminuir o sofrimento causado pelo isolamento social, a Aleam criou um call center para ajudar funcionários, colaboradores e comunidade em geral, que procuram apoio médico e psicológico.