Aleam diz que não autorizou governo a reajustar salários em 225% e pede devolução de valores

Manaus/AM - A Assembleia Legislativo do Amazonas (Aleam) divulgou uma nota nesta quinta-feira (9), onde afirma que não autorizou o governo do Estado a conceder reajuste de 225% nos salários de funcionários do alto escalão, secretários e diretores de autarquias.

Ainda na nota, a Aleam esclareceu que o projeto que foi aprovado pelos deputados não previa aumento de salários dos 140 servidores do governo e requereu a devolução de quaisquer valores que tenham sido pagos indevidamente enquanto o reajuste esteve em vigor.

Veja a nota completa:

O governador Wilson Lima revogou os efeitos do reajuste em comunicado nesta quinta-feira após denúncias e repercussão negativa.