Aleam aprova projeto que permite consultar leis estaduais por meio de aplicativo

Manaus/AM - Foi aprovado na ultima sessão plenária de 2019 o Projeto de Resolução Legislativa nº 27/2019 de autoria do deputado Felipe Souza (Patriota) que dispõe sobre a criação do aplicativo para smartphones e tablets “Por dentro da Lei”, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Para o autor do projeto, o aplicativo vai funcionar como um mecanismo educativo de consulta que vai ajudar a população a ter acesso às Leis de maneira prática, literalmente nas mãos do cidadão. Além da informação, a disponibilização do aplicativo permite ainda uma comparação entre as ideias de cada deputado.

Segundo Felipe Souza, a relação mais estreita com o público é uma tendência da comunicação da Assembleia como um todo. Os perfis nas redes sociais estão ativos como nunca, com inserções frequentes das atividades de todos os parlamentares, permitindo que as pessoas estejam a par de tudo que acontece no parlamento estadual. “A ideia do projeto é permitir que qualquer cidadão tenha acesso às propostas dos deputados e possa fazer um comparativo sobre o trabalho de cada um, é uma possibilidade de ampliar a pesquisa sobre nossa atuação como parlamentares para além da internet e redes sociais”, concluiu.