Ação contra MAP pede multa de R$ 100 mil no Amazonas

Manaus/AM - Em razão das frequentes denúncias aos órgãos de defesa do consumidor sobre os atrasos e cancelamentos de voos da MAP Transportes Aéreos Ltda no interior do Estado, com maior recorrência no município de Parintins, a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, ingressou na Justiça Federal, na tarde desta terça-feira, dia 3, uma ação civil pública (ACP), com pedido de dano moral coletivo, contra a companhia.

O deputado Álvaro Campelo, que também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, comemorou a iniciativa e afirmou que ações firmes como esta são necessárias para defender os direitos da população amazonense. “Esse descaso que, infelizmente, faz parte do cotidiano do interior, precisa acabar. Esses constantes cancelamentos e atrasos da MAP vêm prejudicando milhares de pessoas que dependem desse meio de transporte”, disse o parlamentar.

Na ação foi requerida, ainda, em caráter liminar, que a companhia seja multada em R$ 100 mil por atraso/cancelamento noticiado, devendo o valor ser recolhido em conta vinculada ao processo e posteriormente revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Fundecon).