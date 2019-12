Com 26 kg de drogas e três quelônios, dupla é presa no Amazonas

Manaus/AM - Edivando Arruda de Queiroz e Aldo Alves da Silva Filho, foram presos na tarde desta sexta-feira (27), suspeitos de tráfico de drogas e crime ambiental, no porto do município de Tefé, interior do Amazonas.

Durante a operação ‘Embarque Seguro’, policiais militares faziam revistas no barco A. NUNES quando encontraram drogas e quelônios. De acordo com a PM, a droga estava distribuída entre caixas de isopor, mochila e um saco preto. Ao todo, 18 tabletes de “skunk" com aproximadamente 21 quilos e 02 tabletes de pasta base de cocaína, pesando cerca de 5 quilos foram apreendidos. No porão do barco, próximo às drogas também foram encontrados 03 quelônios.

Ainda de acordo com a polícia, um outro suspeito, identificado como "Toínho", que faz parte da tripulação, teria escondido os entorpecentes. Ele não foi encontrado no momento da abordagem.

Edivando, responsável do barco, e Aldo, responsável pelo porão, foram conduzidos ao 5° DIP para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.