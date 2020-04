No Amazonas, indígena de 20 anos está com coronavírus e aldeias entram em isolamento

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Manaus/AM - Uma índia de 20 anos, que é agente de saúde indígena no interior do Amazonas, testou positivo para o novo coronavírus, segundo informou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a jovem da etnia Kokama está entre os quatro contaminados no município de Santo Antônio do Içá, no Alto Rio Solimõeo.

Com os casos confirmados, duas aldeias inteiras estão em isolamento. Com a confirmação do caso dela e de duas outras pessoas no município, o Amazonas chega a 178 casos de Covid-19.