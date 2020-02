Quase 300 motoristas são flagrados embriagados durante carnaval em Manaus

Manaus/AM - No período de carnaval, entre sexta-feira (21) e a última quarta-feira (26), 277 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados em Manaus e região metropolitana. Quatro foram presos. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o número representa um aumento de 20,43% nos flagrantes em relação ao carnaval do ano passado.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (27). Em 2019, 230 motoristas foram flagrados embriagados.

Durante as fiscalizações, 628 multas foram aplicadas e 121 veículos foram removidos ao arqueamento por diversas irregularidades.