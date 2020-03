Desalojados de invasões e venezuelanos moram nas ruas de Manaus

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - Problema social e urbano que envolve grandes cidades, moradores de rua que vivem no centro de Manaus indicam que a cidade não tem estratégias para enfrentá-lo, no entanto, esse contingente tem em entidades como a Pastoral do Povo da Rua uma protagonista mais ativa e é a coordenadora dessa pastoral, Natércia Navegante, a entrevistada do Hora do H desta quarta-feira.

Ligada à Igreja Católica, a Pastoral do Povo da Rua é um movimento católico sob a coordenação da Arquidiocese de Manaus, na pessoa de Natércia Navegante. Conforme Natércia, não há um número oficial dos moradores de rua em Manaus. Há cinco anos, foi feita uma contagem informal e o número de moradores de rua, então, apontava para cerca de 700 pessoas.

Segundo Natércia, membros de igrejas evangélicas também são ativos em prestar ajuda a esse contingente de pessoas que vivem nas ruas de Manaus e que, agora, com a chegada de famílias venezuelanas, só aumenta e se complica por problemas ligados ao alcoolismo e uso de drogas ilegais, além da falta de renda.

Os serviços prestados pela Pastoral são bancados por doações e voluntários, informa a coordenadora, ao dizer que nas ruas de Manaus também estão aqueles despejados de invasões como a Cidade das Luzes. Conforme Natércia, o mesmo deve acontecer, agora, com os desalojados do Monte Horebe.

O apoio social prestado pela Pastoral, que tem escritório na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, vai desde conseguir a 2ª via de documentos até o aviamento de receitas de medicamentos junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).