Em Manaus, Lacc recebe doação de álcool em gel para doar a pacientes de triagem na FCecon

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) recebeu a doação de 500 unidades de álcool em gel, as quais serão utilizadas pela equipe da ONG, durante ação de suporte à triagem de pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A medida foi adotada pela unidade hospitalar para o controle da transmissão do novo coronavírus. A doação foi realizada na última quarta-feira (8), por uma equipe da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A presidente da Lacc, enfermeira oncológica Marília Muniz, explica que algumas unidades serão doadas a pacientes durante a triagem. “Fomos convidados pela FCecon a participar do serviço de triagem e vamos selecionar algumas pessoas com idade avançada e em situação mais vulnerável, para destinar o álcool em gel 70% e assim ajudá-las a manter a higienização das mãos no ambiente hospitalar”, destacou.

Na triagem, profissionais acompanhados das equipes da ONG e da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas, atendem cerca de mil pessoas, diariamente, para encaminhar aos serviços ofertados pelo hospital, como quimioterapia, radioterapia, entre outros.

A ação segue as orientações estabelecidas por meio da mudança de fluxo da unidade hospitalar, que é referência em cancerologia na Amazônia Ocidental.

“Considerando que grande parte dos pacientes oncológicos são imunossuprimidos, ou seja, têm a imunidade afetada pela doença ou pelo tratamento, a fase de orientação e distribuição de álcool em gel é essencial para evitar que eles acabem contaminados com o coronavírus, já que fazem parte do considerado grupo de risco”, lembrou Marília Muniz.

A triagem e o acolhimento ocorrem na área externa da FCecon, na entrada do Ambulatório. Se constatado, durante a abordagem, algum caso suspeito do novo coronavírus, o indivíduo é encaminhado a uma unidade de tratamento do governo do Estado.

“Na Lacc, também estamos usando nosso e-mail institucional e perfis das redes sociais, além do site, para informar ao nosso público-alvo sobre as medidas divulgadas pelas autoridades de saúde, como a OMS (Organização Mundial da Saúde), para conter a pandemia de Covid-19. Sabemos da importância da informação e dos meios eletrônicos nos dias de hoje para reforçar a prevenção e salvar vidas”, destacou a presidente da Lacc.