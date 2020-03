Ônibus em Manaus podem ter álcool em gel para contenção ao coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - Diante das medidas preventivas que estão sendo tomadas contra o coronavírus, o vereador Elias Emanuel (PSDB) indicou ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, uma providência emergencial determinando que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) disponibilize álcool em gel nos veículos do transporte público de Manaus.

O vereador informou que segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), cerca de 1.150 ônibus circulam na cidade na rota do bairro-centro, fazendo em média 400 mil passagens por dia, o que corresponde a 200 mil pessoas utilizando o transporte coletivo diariamente. O transporte de fretamento que assiste o Distrito Industrial utiliza dois mil veículos, cada um com 30 lugares que transporta no mínimo 60 mil pessoas.

Para Elias Emanuel disponibilizar álcool em gel para os passageiros, motoristas e cobradores é uma medida preventiva, pois fazendo com que as pessoas tenham contato com álcool em gel vai naturalmente desobstruir o sufoco que o sistema de saúde vai ter com a disseminação do vírus.

“Parece caro mas não é, quando a gente vai desafogando o sistema de saúde. Os infectologistas dizem que você tem que circular o mínimo possível, mas o trabalhador comum não tem como ficar em casa, ele precisa ir ao trabalho e o transporte que ele usa é o coletivo”.

Elias estipulou também, que ao fim de cada viagem o ônibus deve ser higienizado no ponto final, antes de começar outra viagem e que a vigilância sanitária acompanhe o processo de higienização desses ônibus porque há uma frota considerável na cidade.

