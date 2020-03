Coronavírus: Saiba como usar corretamente o álcool 70% em casa

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Diante da pandemia do novo coronavírus, é importante que todos saibam que a lavagem correta das mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70 % são as maneiras eficientes para evitar a proliferação da doença.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) o manuseio e armazenamento incorreto deste material inflamável pode provocar acidentes e incêndios.

De acordo com o 2º sargento Denis Wilson, em casa, é melhor dar preferência à lavagem correta da mãos com água e sabão. Na impossibilidade desse recurso, utilize o álcool líquido ou em gel 70% mantendo sempre a atenção e evitando manipular este material próximo ao fogão ou outras fontes de calor. Quanto ao armazenamento, a atenção deve estar voltada principalmente para as crianças, pois o álcool em gel não deixa de ser um produto inflamável. Ele deve ser armazenado em local arejado, longe de fontes de calor e dos pequenos.

Em caso de acidentes – Para casos em que ocorra queimaduras, lave o local com água corrente ou com soro fisiológico. Evite passar qualquer outro produto no ferimento e conduza a vítima para o pronto-socorro mais próximo e em caso de emergência ligue 193.