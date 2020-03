Limitar venda de produtos por pessoa não é ilegal, diz Procon Amazonas

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Em nota técnica emitida nesta sexta-feira (20), o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), explicou que a limitação da quantidade de produtos vendidos por pessoas quando justificável, não é ilegal. A medida pode ser adotada pelos estabelecimentos em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O documento foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e demais órgãos que atuam na defesa do consumidor.

Segundo a diretora técnica do Procon-AM, Sasha Suano, a limitação poderá inclusive ser estendida a produtos do gênero alimentício, caso haja necessidade.

“A limitação quantitativa, se devidamente justificada, não é considerada ilegal. Com o aumento na procura de itens como álcool em gel, máscara e luvas, a limitação nas vendas se tornou necessária para que um maior número de pessoas pudesse adotar as medidas preventivas ao Covid-19. Em tempos de grave crise na saúde mundial, o zelo pela segurança da coletividade justifica a imposição da restrição”, explica Sasha Suano.

No documento, o Procon-AM sugere que cada lojista paute sua venda conforme as seguintes informações:

Álcool em gel e álcool 70%

Até 100 ml – 5 unidades por pessoa

Acima de 100 ml até 500 ml – 3 unidades/pessoa

Acima de 500 ml até 1 litro – 2 unidades/pessoa

Máscaras e luvas

Caixa – 1 unidade/pessoa

Itens avulsos – até 5 unidades/pessoa