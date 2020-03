Todos contra o Covid-19: Nilton Lins inova e curso de farmácia desenvolve álcool em gel

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Em tempos de pandemia de Coronavírus e tendo em vista os casos confirmados da doença no Amazonas, o curso de Farmácia da Universidade Nilton Lins entrou em laboratório e passou a produzir álcool em gel em grande escala. O produto que, comprovadamente é eficaz contra o agente causador do COVID-19, já começa a faltar no comércio e quando é encontrado, vem sendo vendido bem mais caro que o normal.

"O álcool em gel produzido na Uninilton Lins já está sendo disponibilizando para alunos, professores e colaboradores, em especial, ´para aqueles que ajudam a manter a instituição em funcionamento durante a suspensão das atividades acadêmicas presenciais", disse a coordenadora do curso de Farmácia, professora Deborah Vidal Barros, que orienta a atividade.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu, como principal orientação de combate à pandemia, a higiene adequada das mãos. Na falta de água e sabão, ou para complementar a limpeza, o álcool em gel é o produto mais indicado.

"A lavagem das mãos deve ser realizada com frequência e durar pelo menos um minuto. Quando isso não for possível, por qualquer motivo, o álcool em gel é o melhor aliado. Já dispomos da quantidade adequada para atender aos nossos alunos e colaboradores. Continuaremos com a produção em andamento para que todos possam contar com o produto ", ressaltou Deborah.