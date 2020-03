Tempos amargos

A Polícia Civil apreendeu mais de 1.300 litros de álcool em gel sendo vendidos com preços abusivos no Pará. A operação ‘Usura' contou com a parceria do Procon.

Até janeiro o litro do álcool em gel era vendidos a R$17,99 e a partir de março subiu para R$46,60.

O produto apreendido será distribuído entre os órgãos de segurança pública e saúde municipal.