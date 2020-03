Participação do Brasil em casos confirmados de covid-19 aumenta

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) dão conta de que o número de casos confirmados de covid-19, causada pelo novo coronavírus, no mundo passou de 207.855, no último dia 18 de março, para 375.498 no levantamento divulgado no dia 23 de março. Os dez países com maior número confirmados têm agora 318.291 casos e representam 84,77%, antes participavam com 88,98%.

Entre os países com maior incidência da doença, o Irã, que tinha 17.361 casos e estava na terceira posição, cedeu lugar para os Estados Unidos, que registra 42.164 casos agora.

O Brasil, que no dia 18 tinha 291 casos e 0,14% de participação no total mundial, agora, com 1.546 casos já tem 0,41% em relação ao total de casos confirmados no mundo, que já inclui 195 países e territórios. No levantamento anterior o número de países era de 166.

De acordo com a OMS, até o dia 23 de março, o número de mortes causadas pelo coronavírus atingira 16.362.