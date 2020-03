Farmácias de manipulação passam a produzir e vender álcool em gel

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Com a alta demanda do álcool e gel e o risco do contagioso coronavírus, a Anvisa autorizou que as farmácias de manipulação preparem e façam a venda do produto de forma direta para o público.

Segundo a Folha de São Paulo, com a decisão as farmácias magistrais, como também são conhecidas, poderão preparar álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool em gel, álcool etílico glicerinado 75%, água oxigenada 10 volumes e digliconato de clorexidina 0,5%. Todas essas formulas são preparações antissépticas ou sanitizantes que podem ser utilizadas no combate ao novo coronavírus.