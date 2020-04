Em Manaus, famílias são beneficiadas com peixe e álcool em gel

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM- A Semana Santa no mundo foi um pouco diferente: Missas on-line e famílias se comunicando por vídeo chamadas. Em Manaus, um Instituto decidiu inovar e se adequar a atual crise, doando 300 famílias da Zona Leste, peixe e álcool em gel.

A entrega foi realizada nesta sexta-feira (10) na sede do Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Estado do Amazonas (ICDLAM), as famílias cadastradas foram orientadas a manter distância social na hora de buscarem peixes, frutas, álcool em gel e máscaras.

A ação foi resultado de parceria entre a Secretaria de Assistência Social, ICDLAM, e o presidente da Associação dos Mototaxistas, Rodinei Ramos.