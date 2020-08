Criança sofre queimaduras ao brincar com álcool em Manaus

Manaus/AM - Uma menina de 10 anos está internada na UTI, em um hospital de Goiânia, desde dia 22 de julho, após sofrer queimaduras pelo corpo. Ela teve 62% do corpo queimado enquanto brincava com álcool e seu estado de saúde é considerado grave.

"A Marcella foi manusear álcool gel com álcool líquido na tentativa de matar um carrapato. Ela estava acompanhada do primo e, inocentemente, sem nenhum cuidado, ao ascender num copinho o fogo para tentar matar o carrapato, houve uma explosão muito grande e isso pegou fogo no vestido dela", disse o pai da menina em entrevista ao Sistema Globo.

Para ajudar a custear o tratamento de saúde da menina de 10 anos, a família disponibilizou uma vakinha virtual que já alcançou R$ 13 mil em doações.