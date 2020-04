BBB20: Ivy desabafa com sisters sobre Babu no paredão: 'O homem não sai mais não'

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Enquanto se preparavam para dormir, Ivy fez um desabafo para sisters: "O homem não sai mais não", disse ao se referir ao brother Babu. Ele é o único 'homem' que ainda permanece no reality. "Sai, para de ficar falando assim, amiga", repreendeu Gizelly.

Ainda sobre o assunto, as confinadas relembraram alguns momentos com o brother e a sister Ivy demonstrou receio ao comentar sobre o paredão."Vamos estar saindo rápido, vamos estar adiantando o processo", Ivy comenta.

A cantora Gabi Martins foi a última vencedora da prova do 'anjo' da temporada do BBB20. Ela deu o Castigo do Monstro para Gizelly e Marcela.

Babu, Flay e Marcela estão no paredão. Um deles deve ser eliminado nesta terça-feira (07).