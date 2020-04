Anvisa faz recomendação de produtos que podem substituir o álcool 70%

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou na uma nota técnica que traz uma série de recomendações sobre produtos que podem substituir o álcool 70% na desinfecção de objetos e superfícies durante a pandemia da covid-19.

Segundo a Anvisa, estudos mostram que desinfetantes domésticos comuns, incluindo sabão ou uma solução diluída de alvejante, podem desativar o coronavírus em superfícies, uma vez que o vírus tem uma camada protetora de gordura que é destruída por esses produtos.

Recomendações

A Anvisa informa que a maioria dos produtos recomendados, como sabão, água sanitária e alvejante, levam de cinco a dez minutos para agir contra o vírus, e que após a aplicação do produto, é necessário esperar esse tempo para que faça efeito. Portanto, não é recomendada a limpeza imediata da superfície logo após o uso do desinfetante, dando o prazo suficiente para a destruição do vírus.

Confira abaixo a relação de produtos alternativos ao álcool 70% para desinfecção de objetos e superfícies:

hipoclorito de sódio a 0,5%;

alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%;

iodopovidona (1%);

peróxido de hidrogênio 0,5%;

ácido peracético 0,5%;

quaternários de amônio como cloreto de benzalcônio 0,05%;

compostos fenólicos;

desinfetantes de uso geral com ação contra vírus.

A nota diz ainda que não devem ser usados os seguintes materiais e equipamentos para desinfecção de superfícies e objetos: vassouras e esfregões secos; nebulizadores e termonebulizadores; frascos de spray com propelente.

Água sanitária e alvejantes

A água sanitária e os alvejantes comuns podem ser diluídos para desinfetar pisos e outras superfícies (com tempo de contato de 10 minutos). Confira abaixo a diluição recomendada, sendo que a solução deve ser usada imediatamente, pois é desativada pela luz:

água sanitária: diluir 1 copo (250 ml) de água sanitária em 1L de água;

alvejante comum: diluir 1 copo (200 ml) de alvejante em 1L de água.

