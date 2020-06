Procurador-geral da república diz que é 'firme e duro quando necessário' e garante: 'vou cumprir a Constituição'

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

O procurador-geral da república, Augusto Aras participou na madrugada desta terça-feira (02) do programa 'Conversa com Bial' e falou das investigações que apuram se o Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou interferir nas investigações da Polícia Federal, além de contar sobre uma suposta amizade com o PGR, e se isso atrapalharia na decisão de Aras em dar ou não prosseguimento às investigações da suposta interferência na PF.

Ao ser questionado se teria amizade do procurador com o presidente, Aras respondeu ao apresentador Pedro Bial. “Na verdade, não sou amigo do presidente. Não temos relações de amizade. Temos relações de respeito”.

Augusto Aras afirmou que vai fazer valer a Constituição Federal do Brasil, porque ele é “firme e duro quando necessário”. E preferiu não se manifestar se vai prosseguir com a denúncia contra Bolsonaro e que não almeja o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.