Disney anuncia venda de máscaras personalizadas de Star Wars, Marvel e Pixar

Nos Estados Unidos, a Disney lançou uma linha de máscaras de pano com personagens e filmes mais populares do estúdio, entre eles Star Wars, Marvel e Pixar. As máscaras personalizadas são uma forma de incentivar as pessoas para proteção contra o coronavírus.

Segundo o site UOL, a Disney doará todos os lucros das máscaras para a Medshare até 30 de setembro. Eles também estão doando um milhão de máscaras faciais de pano para a Medshare distribuir para "crianças e famílias em comunidades carentes e vulneráveis".

As vendas já iniciaram no site oficial do parque.