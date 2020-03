Em Manaus, preço abusivo faz distribuidora ter mais de 300 frascos de álcool apreendidos

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 300 frascos de álcool em gel e 70 máscaras cirúrgicas durante fiscalizações nesta sexta-feira (27), na Zon Centro-Sul.

Os frascos de álcool foram apreendidos em uma distribuidora na avenida Djalma Batista, após os fiscais constatarem, por meio das notas fiscais, o aumento de preço abusivo. No total, foram retiradas do estabelecimento 338 garrafas de álcool.

Em uma farmácia no bairro Aleixo, as equipes do Procon recolheram 70 máscaras cirúrgicas. A apreensão ocorreu por falta de notas fiscais. Com essas apreensões, sobe para 5.807 o número de itens recolhidos pelo Procon-AM durante as fiscalizações realizadas nesta semana.

Ontem, o Procon-AM doou 168 frascos de álcool em gel para uso dos servidores da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que estão fazendo atendimentos emergenciais a mulheres, idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os itens que estão próprios para uso são doados às redes de Saúde, Cidadania e Segurança do Estado. Nesta semana, o Procon-AM encaminhou aos hospitais João Lúcio e 28 de Agosto mais de 300 máscaras cirúrgicas que foram apreendidas em uma loja de produtos odontológicos.

Denúncias podem ser repassadas pelas redes sociais do Procon-AM, pelos e-mails duvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br, pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009, 99271-5519 (ouvidoria) e ainda pelo site http://www.procon.am.gov.br.