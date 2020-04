Projeto da UEA inicia produção de álcool 70% no Amazonas

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - O grupo de pesquisa Química Aplicada à Tecnologia, da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), iniciou, nesta terça-feira (07), a fabricação do álcool 70%.

O processo de fabricação é realizado em três laboratórios da UEA e envolve 50 alunos e 13 professores do grupo de pesquisa Química Aplicada à Tecnologia. Foram produzidas 1.400 garrafas de 500ml, até o momento, que serão encaminhadas aos hospitais.

O grupo recebeu a doação de 2.500 litros de etanol do Grupo Atem, além de 1.200 litros da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA) para o início da fabricação.