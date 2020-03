Alcolumbre dispensa senadores e servidores para prevenir coronavírus

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Após o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 58, ter sido diagnosticado com coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai dispensar senadores e servidores com mais 65 anos por causa da doença. O senador Trad viajou para os Estados Unidos na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, onde dois casos já foram confirmados de coronavírus.

Segundo a Folha de São Paulo, trinta e oito dos 81 senadores têm 60 anos ou mais. Vinte e seis senadores têm 65 ou mais. Os idosos são considerados mais vulneráveis e estão no grupo de risco para o vírus.

Nos atos, as ausências às reuniões de comissões e sessões plenárias de senadores com idade superior a 65 anos, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que compõem risco de aumento de mortalidade por covid-19, já ficam consideradas justificadas.

Ainda de acordo com a publicação, para não comprometer a tramitação de projetos importantes, o presidente do Senado tem sido cauteloso para não determinar a suspensão total dos trabalhos.

Os atos de dispensa dos servidores e senadores devem ser publicados nesta segunda-feira (16).