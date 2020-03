Pabllo Vittar tem álbum novo vazado e manda recado: ‘queime no fogo do inferno’

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Pabllo Vittar não gostou nadinha de saber que teve algumas músicas do seu novo álbum intitulado 111, nas redes sociais, nesta terça-feira (24).

O lançamento não tinha data de lançamento definida, mas com o ocorrido, a cantora e sua equipe resolveram lançar a parte dois de 111, hoje à noite.

Irritada, a drag queen fez um longo desabafo no Twitter: "já passei por tantas coisas, não vai ser um vazamento que vai me abalar! “, disse.

Por fim, mandou um recado para o culpado: "e quem vazou eu espero do fundo do meu coração que queime no fogo do inferno”.