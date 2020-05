Presidente da Argentina mantém isolamento durante pandemia e dispara: 'angustiante é não se salvar'

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Com 445 mortes e 11.353 pessoas infectadas pelo coronavírus, o presidente da Argentina, Alberto Fernández anunciou que vai manter as medidas de isolamento no país até 07 de junho e que "vai durar quanto tiver que durar", durante uma coletiva de imprensa neste sábado (24).

Ao ser questionado sobre a angústia causada pela quarentena, o presidente respondeu visivelmente emocionado: "é angustiante se salvar? Angustiante é ficar doente, não se salvar, não preservar a saúde. Angustiante é que o Estado te abandone. Angustiante é isso".

Fernández também pediu para que os argentinos fiquem em casa porque o "vírus mata gente" e voltou a enfatizar que "angustiante é que o Estado diga 'aqui não está acontecendo nada', aqui estão acontecendo coisas sérias", finalizou.