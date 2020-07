Protagonista de Warrior Nun, Alba Baptista é filha de brasileiro

Wilson Lima vence a batalha política

Warrior Nun é a nova sensação da Netflix, a série é sobre uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios, e a protagonista Alba Baptista, é filha de brasileiro.

Sua mãe é portuguesa e em viagem ao Rio de Janeiro conheceu o pai de Alba. Apesar da atriz morar em Lisboa, ela sabe bem o que acontece em terras brasileiras, ela chegou até a compartilhar um vídeo de Marielle Franco.

A atriz fala fluentemente inglês, francês, alemão, espanhol e português. Alba já participou de diversas produções, em 2018 ganhou prêmio de atriz revelação no festival de cinema Subtitle, o que fez com que ela fosse convidada a fazer um teste para a Netflix, e o resultado está no streaming.