Alan Merrill, da banda The Arrows, morre com coronavírus

Tempos amargos

Com coronavírus, o vocalista da banda The Arrows, Alan Merrill, teve complicações por conta da doença e faleceu neste domingo (29). Ele tinha 69 anos e escreveu a versão original de uma das músicas mais famosas da história do rock "I Love Rock 'n' Roll".

Nas redes sociais, a filha do músico foi quem deu a notícia aos fãs. Em um post emocionante, ela escreveu: “O coronavírus levou meu pai nesta manhã. Deram a mim dois minutos para me despedir antes de ser retirada do necrotério. Ele parecia estar em paz e espero que ele não seja apenas um número na contagem de mortos na TV”, iniciou o desabafo.

Merrill escreveu letra e melodia de "I Love Rock 'n' Roll" em 1975, como uma resposta à música "It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)", dos Rolling Stones. Só nos EUA, a música vendeu mais de 2 milhões de cópias.