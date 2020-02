Com arma e mais de R$ 1 mil, grupo é preso suspeito de fazer arrastão em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens de 20, 23, 25 e 31 anos foram presos na noite dessa terça-feira (19), suspeitos de cometerem arrastões pela Alameda Cosme Ferreira, bairro São José na Zona Leste.

Policiais militares faziam patrulhamento pela região do ocorrido quando foram informados, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), sobre a presença de quatro homens dentro de um veículo Gol preto, de placa NOQ-5969, armados com a intenção de praticar assalto na área.

Os policiais fizeram o cerco ao veículo e durante a revista no interior do veículo, foram encontrados um revólver calibre 32, seis aparelhos celulares e R$ 1.331,00 em espécie.

Diante dos fatos, receberam voz de prisão, sendo conduzidos, juntamente com a materialidade e o veículo, ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos legais.