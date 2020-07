Empresário 'Bode rouco' é morto a tiros dentro de bar

Wilson Lima e a teoria do nada

O empresário Kleber Malaquias de Oliveira, conhecido como 'Bode rouco' foi morto a tiros nesta quarta-feira (15) dentro de um bar, na cidade de Rio Largo, em Maceió. Ele era conhecido por fazer denúncias contra políticos e autoridades do estado.

De acordo com o Sistema Globo, 'Bode Rouco' teria publicado alguns vídeos de denúncias nas redes sociais com as denúncias e teria testemunhado contra o desembargador Washington Luiz em um processo que investigava a tentativa de homicídio ao juiz Marcelo Tadeu. A vítima chegou a registrar um Boletim de Ocorrência em 2019, porque ele tinha medo de ser morto após ter receber mensagens e áudios de WhatsApp com ameaças contra ele.

A Polícia Civil deve continuar as investigações para descobrir as circunstâncias do crime.