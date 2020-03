Manaus registra em 24h o maior volume de chuva do ano com previsão de mais temporais

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Manaus/AM - Áreas de instabilidade se intensificaram sobre o norte do Amazonas e provocam chuva forte e volumosa sobre a região de Manaus. Alguns bairros ficaram alagados com os quase 150 mm de chuva que caíram sobre a cidade.

Manaus registrou o maior volume de chuva este ano para o período de 24 horas entre 9 horas do dia 22 e 9 horas do dia 23 de março, pelo horário de Brasília. Foram 140,8 mm acumulados neste intervalo, segundo do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia - mas, a chuva forte caiu no começo da manhã desta segunda-feira, 23 de março. O recorde anterior de maior chuva em 24 horas desde ano era de 113,4 mm ocorridos entre os dias 20 e 21 de janeiro.

Chuva de março supera a média

Em poucas horas, Manaus recebeu praticamente a metade da média de chuva para todo o mês de março. Por causa do temporal desta segunda-feira, a chuva de março sobre Manaus superou a média. Segundo o INMET, o total em março, até 9h do dia 23 (hora de Brasília) foi de 356,6 mm 19% acima da média para o mês que é de 300 mm.

Previsão

Áreas de instabilidade continuam se formando sobre o Amazonas no decorrer da semana. A previsão é de muitas nuvens e chuva qualquer hora nesta terça-feira, 24 de março. Há risco de chuva moderada a forte.

A partir da quarta-feira, 25, e até o fim da semana, os períodos com sol aumentam e as pancadas de chuva vão se concentrar à tarde e à noite.