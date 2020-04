Ponte da Constantino Nery tem deslizamento de barranco e preocupa motoristas

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - As fortes chuvas que caíram entre a sexta-feira e o sábado agravaram um deslizamento de barranco na base da ponte da avenida Constantino Nery, e nas redes sociais, motoristas têm se mostrado preocupados com o incidente. Parte dos sacos de contenção foi levada pela água. A estrutura do complexo viário, no entanto, está aparentemente intacta.

Chuva causa estragos



Até às 17h30 do sábado (25), a Defesa Civil registrou 32 ocorrências, entre deslizamentos de barranco, desabamento de muros e alagações. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de volume de chuva foi de 173 milímetros em Manaus.



Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda



