Manaus vive noite de desespero e estragos causados por temporal

Manaus/AM - Deslizamentos, alagações e casa com risco de desabar foram algumas das ocorrências registradas pela Defesa Civil do município como resultado do forte temporal que “lavou” a capital na noite dessa terça-feira (16).

No bairro Alfredo Nascimento, na Zona Norte, um deslizamento de barranco foi notificado, enquanto nos bairros Monte das Oliveiras e Nova Vitória, duas residências correm o risco de vir ao chão.

Ruas do Cidade Nova também foram tomadas pelas águas e algumas casas foram inundadas. Todas as ocorrências seguem recebendo atendimento da Defesa Civil na manhã dessa quarta-feira (17).