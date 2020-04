Sequência de Aladdin ganha novidades; confira

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

A continuação de Aladdin foi confirmada pela Disney, após o sucesso estrondoso do live-action.

De acordo com a Variety, a sequência terá uma história inédita com elementos do universo do livro As Mil e Uma Noites. E não será baseado em O Retorno de Jafar, sequência da animação.

O site The Hollywood Reporter, anunciou que Guy Ritchie retorna a direção, e os roteiristas escolhidos foram John Gatins (‘O Voo’) e Andrea Berloff (‘Straight Outta Compton: A História do N.W.A.’)