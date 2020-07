Festa da Covid-19: Universitários fazem apostas para ver quem é infectado primeiro

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Universitários estão realizando festas com uma “competição” para ver quem contrai o novo coronavírus. O caso ocorreu no estado do Alabama, nos Estados Unidos.

De acordo com o UOL, o site da ABC News informou que os estudantes, propositalmente, convidam as pessoas que têm o vírus e eles se reúnem para saber quem irá ‘pegar’ a doença primeiro. O prêmio é um pote de dinheiro.

Ainda segundo a publicação, não ficou claro que os alunos positivos para a Covid-19 chegaram a infectar alguém nas festas.

Cerca de 947 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no Alabama.