Série 'La Casa das Flores' diz que Bolsonaro é sinônimo de 'burro'

A série mexicana da Netflix "La Casa de Las Flores", usou o sobrenome do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) como sinônimo de "burro". A cena acontece no quinto episódio da terceira e última temporada da série e que conta com episódios inéditos desde quinta-feira (23).

De acordo com o site UOL, durante uma discussão entre a personagem Paulina de la Mora (atriz Cecília Suarez) e Diego Olvera (interpretado por Juan Pablo Medina). Paulina grita com Diego e xinga o chefe do Poder Executivo brasileiro: "Cale a boca! Você é burro? Você é do Alabama [estado norte-americano]? Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê?".

A Netflix não omitiu o sobrenome de Bolsonaro na legenda.