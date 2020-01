Braga diz que ex-presidente dos EUA conhece mais a Amazônia do que Paulo Guedes

Manaus/AM - Por meio das redes sociais, o senador do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), criticou a postura do ministro da Economia Paulo Guedes em relação a Amazônia e a Zona Franca de Manaus (ZFM). O parlamentar afirmou em sua publicação que o ex-presidente dos Estados Unidos Al Gore conhece mais a região do que o ministro.

Na postagem, Braga relembra declaração de Al Gore criticando Paulo Guedes por dizer no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que o meio ambiente possui como maior inimigo a pobreza. Na época, o ex-presidente americano disse que a fala dava falsa esperança as pessoas. Ainda em sua postagem Eduardo Braga destacou que Al Gore esteve na Amazônia participando do Fórum Internacional de Sustentabilidade, realizado em 2009.

"Al Gore, Nobel da Paz, um dos mais respeitados ambientalistas do mundo, ao contrário do Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, conhece de perto a Amazônia, esteve aqui quando participou do Fórum Internacional de Sustentabilidade, em 2009, quando o Amazonas tinha vez e voz ativa neste setor. Perseguir a Zona Franca de Manaus em nome de falsas expectativas não é o caminho para o crescimento econômico do nosso país”, comentou Braga.

A bancada do Amazonas no Congresso e o ministro Paulo Guedes seguem em rota de colisão devido aos constantes ataques contra o modelo Zona Franca de Manaus.